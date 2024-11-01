Сложный семейный вопрос решил суд в Шымкенте

В Шымкенте спор стал отражением и семейных конфликтов, и остроты вопросов, связанных с правами родителей и интересами детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Верховного суда РК.

Супруги, имевшие троих совместных детей, развелись. Дети часто проводили время у отца, который забирал их без ведома и согласия матери, что вызывало у нее беспокойство и ощущение утраты контроля над жизнью своих детей.

Несмотря на то, что дети жили с матерью, частые визиты к отцу становились источником непонимания и манипуляций, привело к значительному эмоциональному напряжению в семье. В школе у детей снизилась успеваемость, из-за чего обучавшийся в НИШ один из них был отчислен.

"После общения с отцом у детей менялось поведение, они начинали ругаться с матерью, деньги которые давал им отец, дети проигрывали в игротеке, делая ставки. На замечания матери ее бывший супруг никак не реагировал. Обращаясь в полицию и прокуратуру, мать не раз пыталась уладить ситуацию мирным путем, однако, добиться желаемого не смогла и направила в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних г. Шымкента иск об определении порядка общения детей с отцом", - говорится в сообщении.

Судья на процессе внимательно выслушала обе стороны и попыталась примирить их с учетом интересов детей. В результате стороны согласились на заключение медиативного соглашения, по его условиям: установлено место проживания детей с матерью, отец не вправе встречаться с детьми без согласия матери, при посещении детей отца мать должна быть осведомлена об этом.

"Примирение в таком споре – пример конструктивного решения сложных семейных вопросов и шаг к гармонии в жизни детей, восстановлению порядка в их жизни детей, установлению четких правил их общения с родителями. Продолжая мониторить ситуацию, суду важно гарантировать исполнение соглашения и защиту интересов детей, стремиться к тому, чтобы они могли поддерживать отношения с обоими родителями в комфортной и безопасной обстановке", - добавили в суде.

Определение не вступило в законную силу.