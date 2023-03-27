Сложную операцию обездвиженному пациенту из Экибастуза провели в Астане

В Астане хирурги Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Батпенова спасли пациента, который страдал многие годы. Об этом передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Поза просящего" - так называют врачи пациентов с заболеванием, которым страдал Владимир, прибывший из Экибастуза. Болезнь не позволяет человеку даже поднять голову, чтобы посмотреть вперед. Такой недуг сопровождал больного многие годы.

Операция считается одной из сложных и редких, пациента отказались брать даже медики за границей.

Столичным хирургам для проведения операции по ВТМУ понадобилось шесть часов. Она прошла удачно, мужчина находится на реабилитации.

"Мы надеемся, что к лету Владимир будет полноценно вести активный образ жизни. Главное, правильно проходить реабилитацию", - сказал заведующий отделением патологии позвоночника Сейдали Абдалиев.

Проведение одной такой операции в среднем может обойтись в несколько миллионов тенге. Фондом социального медицинского страхования выделяются большие средства на оказание медицинских услуг. Ежегодно за счет средств медстрахования населению проводятся сотни дорогостоящих операций по профилям травматологии, нейрохирургии, кардиохирургии, урологии, онкологии и т.д. В 2022 году в столице по ВТМУ проведено 7 885 операций.

"Такую сложную операцию мне сделали бесплатно по системе ОСМС. Чувствую себя намного лучше, спасибо врачам ННЦТО", - сказал Владимир.

Центр является курирующей организацией по вопросам травматологии и ортопедии, где проводят операции по самым сложным заболеваниям опорно-двигательного аппарата.