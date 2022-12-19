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  • Сложнейшую операцию провели 89-летней пациентке в Казахстане
пресс-служба Минздрава РК 19 Декабря, 19:32
938
19 Декабря, 19:32
938
Фото: пресс-служба Минздрава РК

Сложнейшую операцию провели 89-летней пациентке в Казахстане

89-летней женщине провели сложную операцию по замене эндопротеза тазобедренного сустава в клинической больнице Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Больная М. 1933 года рождения впервые получила травму летом 2020 года — упала на правую ногу. Тогда её экстренно госпитализировали и провели тотальное бесцементное эндопротезирование правого тазобедренного сустава.

Пациентка наблюдалась амбулаторно, начала самостоятельно ходить, но осенью 2022 года вновь получила травму. Теперь повреждённым оказался сустав левой ноги. В сентябре женщине сделали эндопротезирование тазобедренного сустава биполярным имплантом.

Больная только восстановилась, однако спустя три месяца после переохлаждения в ранее установленном эндопротезе правого сустава образовалась свищевая рана.

Консилиум врачей отделения ортопедии принял решение о необходимости оперативной замены эндопротеза в правом бедре на цементный спейсер с антибиотиком. Сложную операцию провели 5 декабря.

Как отметил завотделением ортопедии ОКБ Нурбол Сахов, во время операции возникали технические сложности в связи с возрастным остеопорозом бедренной кости, что сопровождалось высоким риском интраоперационного перипротезного перелома во время манипуляций по замене и установке вертлужного компонента эндопротеза. 

К счастью, операция прошла успешно. Пациентка проходит этап ранней реабилитации, активизирована, рана заживает без осложнений.

Высокотехнологичная операция проведена в рамках ОСМС.

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#операция #медицина #Минздрав
BaigeNews.kz
19 Декабря, 19:32
938
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