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Сложнейшую операцию на позвоночнике успешно провели врачи в Алматы Сегодня, 18:03
114

Сложнейшую операцию на позвоночнике успешно провели врачи в Алматы

Сложнейшую операцию на позвоночнике провели врачи 45-летней женщине в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Пациентка поступила в Центральную городскую клиническую больницу с жалобами на острую боль в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Её госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

"При обследовании выяснилось, что у женщины есть проэкстрадуральное образование на уровне L3 позвонка справа. Оно прорастает в тело позвонка и на корешок L3 справа. Такие явления, как правило, связаны с распространением метастазов. Иногда экстрадуральная опухоль может распространяться через межпозвонковые отверстия, располагаясь частично внутри, частично снаружи спинального канала. Опухоли позвоночника увеличиваются в размерах с разной скоростью в зависимости от типа. Нашей пациентке срочно нужно было удалить опухоль", - сказал завотделением нейрохирургии Марат Алматов.

Врачи в течение трех часов провели микрохирургическое тотальное удаление образования под 32 канальным нейромониторингом с использованием хирургического ультразвукового аспиратора-деструктора. 

Операция прошла успешно. Пациентка чувствует себя хорошо.

Сложная дорогостоящая операция проведена за счёт средств системы социального медицинского страхования.

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#операция #медицина #Алматы #хирург
Журналист
Сегодня, 18:03
114
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