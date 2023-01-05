Сложная обстановка сохраняется на дорогах в Акмолинской и Карагандинской областях

Фото: пресс-службы МЧС РК

Сложная обстановка сохраняется на дорогах в двух регионах Казахстана. Из-за непогоды в Карагандинской области движение закрыто по всем направлениям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"На постах остановлено движение 596 единиц техники, в которых находятся 1 784 человека, из которых основное количество сосредоточено в город Балхаш. За истекшие сутки проведены две поисково-спасательные и 21 аварийно-спасательных работ, в ходе которых спасено и эвакуировано 105 человек, из них 18 детей, освобождено 11 единиц техники. Всего эвакуировано, спасено 309 человек, в том числе 61 ребёнок, освобождена 91 единица техники", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что нa территории Карагандинской области действует штормовое предупреждение, поэтому водителям настоятельно рекомендуют не выезжать за пределы населённых пунктов и не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия трасс.

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий с блок-постов и автодорог республиканского значения сотрудниками департаментом по ЧС совместно с полицейской службой и местными исполнительными органами эвакуированы в пункты обогрева 65 человек из них пять детей в Атбасарском, в Жаксынском и в Целиноградском районах. Также силами ДЧС из технически неисправного легкового автомобиля были спасены и доставлены четверо человек в город Ерейментау. Среди спасённых жертв и пострадавших нет, сообщили в департаменте по ЧС.

Спасатели напоминают, что оперативная информация об изменениях погодных условий и состоянии автодорог доступна в мобильном приложении "Дармен" и на официальных страницах ДЧС в социальных сетях.