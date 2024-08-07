Словесный конфликт между женщиной и подростком перерос в побои в Акмолинской области
Сегодня, 22:11
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Сегодня, 22:11Сегодня, 22:11
29Фото: polisia.kz
Женщина ударила подростка в Акмолинской области. Полиция начала расследование инцидента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
За помощью к стражам порядка обратилась мать пострадавшей, рассказав, что её несовершеннолетнюю дочь во дворе ударила неизвестная женщина.
Инцидент произошёл 3 августа. Пострадавшей является девочка 2010-го года рождения. Мать несовершеннолетней попросила найти нарушительницу и привлечь к ответственности.
По поступившему заявлению полицейские начали досудебное производство. Прибывшие на место происшествия стражи порядка опросили всех свидетелей, провели все необходимые мероприятия.
По факту проводится проверка. Полицейскими установлена личность женщины, мотив её действий уточняется.
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