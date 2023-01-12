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polisia.kz Сегодня, 01:34
279
Сегодня, 01:34
279
Фото: polisia.kz

Словесная перепалка в лаундж-баре закончилась стрельбой в Кызылорде

В одном из лаундж-баров произошел конфликт между двумя кызылординцами. В ходе словесной перепалки один из них, выстрелив из травматического пистолета в плечо второго, скрылся с места происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Потерпевшему в городской больнице оказана медицинская помощь и он отпущен домой. 

Стражи порядка в дежурные сутки задержали подозреваемого - ранее судимого 24-летнего горожанина. Изъяты вещественные доказательства.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Хулиганство". Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в полиции.

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#Стрельба #ресторан #оскорбление
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:34
279
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