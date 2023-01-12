Словесная перепалка в лаундж-баре закончилась стрельбой в Кызылорде

Фото: polisia.kz

В одном из лаундж-баров произошел конфликт между двумя кызылординцами. В ходе словесной перепалки один из них, выстрелив из травматического пистолета в плечо второго, скрылся с места происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Потерпевшему в городской больнице оказана медицинская помощь и он отпущен домой.

Стражи порядка в дежурные сутки задержали подозреваемого - ранее судимого 24-летнего горожанина. Изъяты вещественные доказательства.