В Семее прошла Республиканская терминологическая конференция, организованная Комиссией медицинской терминологии Министерства здравоохранения совместно с Медицинским университетом города. Главной темой встречи стало развитие казахоязычной медицинской терминологии и формирование единого словаря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Участники обсудили необходимость систематизации научного языка медицины и выработки утверждённой базы терминов, которые лягут в основу нормативных правовых актов в сфере здравоохранения. Особое внимание было уделено анализу аббревиатур, используемых в научных публикациях, и корректности их перевода.

"Отдельным блоком стала тема внедрения цифровых технологий, включая разработку отраслевого искусственного интеллекта KAZHealthGPT, способного работать на казахском языке. Также участники выразили поддержку проекту "100 медицинских учебников на государственном языке" и предложили ввести премии за научные публикации на казахском, чтобы мотивировать молодых исследователей", — отметили в Министерстве.

По мнению организаторов, подобные инициативы укрепят позиции казахского языка в научной среде и позволят сделать медицинские знания более доступными для широкой аудитории