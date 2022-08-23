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  • Слова министра энергетики РК о запасах бензина и дизеля пояснили в ведомстве
pixabay.com Вчера, 23:44
366
Фото: pixabay.com

Слова министра энергетики РК о запасах бензина и дизеля пояснили в ведомстве

Министерство энергетики Казахстана дополнительно прокомментировало информацию о запасах нефтепродуктов на внутреннем рынке страны, передаёт BaigeNews.kz.

Процесс производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе, отгрузки, транспортировки и пополнения запасов осуществляется каждые сутки. Здесь пояснили, что запасами в днях являются объёмы уже произведённых нефтепродуктов и находящихся на нефтебазах и в пути.

"Особо отмечаем, что показатель запасов в днях — это индикативные показатели, которые являются восполняемыми объемами. Они не являются показателями/факторами того, что по истечении указанных дней поставка нефтепродуктов на внутренний рынок прекратится, поскольку НПЗ РК работают в штатном режиме с ежесуточным процессом производства и отгрузки нефтепродуктов", — говорится в комментарии Минэнерго РК.

Также в Минэнерго сообщили, что по информации на 18:00 22 августа совокупные запасы по стране бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 183,3 тысячи тонн, а запасы дизельного топлива — 221,7 тысячи тонн.

Ранее министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства сказал, что на 22 августа совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тысяч тонн, что покрывает потребность на 14 дней. Тогда как запасы дизельного топлива составляют 220,8 тысяч тонн, что достаточно на 13 дней.

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#топливо #дизельное топливо #бензин #энергетика
Вчера, 23:44
366
Журналист

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