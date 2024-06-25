Слон затоптал туристку насмерть во время сафари

Пожилая американская туристка стала жертвой нападения слона во время сафари в Замбии. Спасти пенсионерку не удалось, она погибла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР24".

Трагедия произошла в городе Ливингстон. Там группа путешественников наблюдала за стадом диких слонов, которое переходило дорогу. Среди туристов была 64-летняя Джулиана Гле Турно из штата Нью-Мексико. Она находилась в машине, припаркованной на обочине дороги.

В какой-то момент один из слонов подошел к автомобилю и несколькими ударами хобота выбил женщину из салона. Пенсионерка упала на проезжую часть, и разъяренное животное затоптало её.