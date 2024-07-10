Слон растоптал туриста в природном парке ЮАР

43-летний турист из Испании растоптан насмерть слоном в южноафриканском природном парке. Мужчина вышел из автомобиля, чтобы сфотографировать стадо животных, сообщили представители парка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SUR.

Инцидент произошел утром 7 июля в популярном туристическом месте - национальном парке Пиланесберг, примерно в 200 километрах к северо-западу от Йоханнесбурга.

Погибшего сопровождали его невеста и ещё две женщины, когда они заметили шесть слонов, трое из которых были детёнышами.

"Мужчина остановил автомобиль, вышел и подошёл к слонам, чтобы сделать фотографии. Слон якобы напал на него и убил его", - сообщил представитель полиции Сабата Мокгвабоне.

Директор по охране природы в совете по паркам и туризму Северо-Западной провинции Питер Нел сказал, что глава стада был "взволнован", увидев приближающегося туриста, и объяснил, что "нормально", когда слоны пытаются "защитить детёнышей".

"Многие туристы не понимают, насколько опасными могут быть эти животные", - сказал он.

Нападения слонов не редкость в этом регионе. В соседнем Зимбабве в прошлом году 50 человек погибли и 85 получили ранения от диких животных, в основном слонов, по данным местных властей.