В национальном парке Кхао Яй произошёл шокирующий инцидент. Семья диких слонов перевернула автомобиль туриста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pattaya Mail.

Внутри транспортного средства не было людей. Видео происшествия стало вирусным в TikTok.

По словам должностных лиц парка, слонов привлёк в этот район запах еды, приготовленной туристами. Не сумев найти источник пищи, животные заволновались и начали исследовать припаркованный автомобиль. В конце концов их мощным хоботам удалось перевернуть транспортное средство.

Смотрители парка оперативно отреагировали на инцидент и успешно загнали слонов обратно в лес. Пострадавший турист выразил понимание ситуации и получил помощь от администрации парка, включая транспортировку поврежденного транспортного средства в Бангкок.