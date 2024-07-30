Сломаны нос, глазница: подробности о нападении с ножом на инспектора сообщили в Минсельхозе

В министерстве сельского хозяйства прокомментировали нападение на государственного инспектора департамента по управлению земельными ресурсами Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 22 июля.

"В июне 2024 года на основании поступившего заявления департаментом была открыта проверка в отношении предпринимателя на предмет соблюдения земельного законодательства РК. В ходе проверки выявлено, что предприниматель А. самовольно без правоустанавливающих документов занял землю государственной собственности общей площадью 0,0012 гектара, установив на участке торговый павильон. В отношении А. были приняты меры по статье 136 КОАП, 21 июня выдано предписание о демонтаже павильона с месячным сроком исполнения. Вместо того, чтобы исполнить предписание, предприниматель напал на инспектора департамента с ножом. Сотрудник госпитализирован в медицинское учреждение. Ножевых ранений у сотрудника не имеется, сломаны нос, глазница", - сообщили в министерстве.