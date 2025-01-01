Новый год сотрудников ДЧС Северного Казахстана начался с двух одинаковых спасательных операций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

1 января в Петропавловске совершенно не связанные друг с другом две женщины 1949 и 1952 годов рождения, будучи дома сломали ноги и сообщили родственникам, что не могут открыть двери для медиков. Родные в свою очередь обратились за помощью к спасателям.

Оперативно добравшись до места происшествия, сотрудники МЧС с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыши и проникли в квартиры.

"Благодарим наших героев за профессионализм, самоотверженность и готовность в любое время суток!" - сказали родственники, обращаясь к спасателям.

Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.