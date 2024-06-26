Сломали дверь, разбили окна: пьяные девушки разгромили один из баров в Караганде

Полицейские Караганды по горячим следам задержали двух молодых дам в возрасте 20 и 25 лет, учинивших дебош в одном из ночных баров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

“По слова свидетелей, в увеселительном заведении они находились до самого его закрытия, употребив энное количество спиртного напитка. Затем клиентки вновь решили продолжить празднество: проявив агрессивность, они из хулиганских побуждений взломали входную дверь бара, разбили окна, испортили имущество и нанесли телесные повреждения обслуживающему персоналу”, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.