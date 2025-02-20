  • 20 Февраля, 12:28
  • BAIGENEWS

Слезы, травмы и уважение: бой мальчиков-борцов растрогал Казнет

Спортсменмы устроили зрелищную схватку.

Сегодня, 11:09
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Кадры видео Сегодня, 11:09
Сегодня, 11:09
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Фото: Кадры видео

В Казнете набирает популярность видео с турнира по вольной борьбе среди юных спортсменов. Одна из схваток вызвала бурю эмоций – борьба шла до последней секунды, а юные атлеты не сдерживали слез, передаёт BaigeNews.kz.  

По ходу поединка оба мальчика получили травмы: у одного болела шея, а у второго пошла кровь из носа. Несмотря на это, оба боролись до конца, демонстрируя характер и волю к победе.

После завершения схватки победитель в красной форме подошел к сопернику и извинился за травму, чем еще больше растрогал зрителей.

В комментариях пользователи восхищаются юными борцами:

  • "Как бились оба! Два льва!";
  • "Вот это заруба! Молодцы, пацаны – тигры!";
  • "Будущие чемпионы! С таким характером – прямо к золоту!".
 
 
 
 
 
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Публикация от QASQYR (@qasqyr_wrest)

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