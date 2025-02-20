Слезы, травмы и уважение: бой мальчиков-борцов растрогал Казнет
Спортсменмы устроили зрелищную схватку.
Сегодня, 11:09
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Сегодня, 11:09Сегодня, 11:09
135Фото: Кадры видео
В Казнете набирает популярность видео с турнира по вольной борьбе среди юных спортсменов. Одна из схваток вызвала бурю эмоций – борьба шла до последней секунды, а юные атлеты не сдерживали слез, передаёт BaigeNews.kz.
По ходу поединка оба мальчика получили травмы: у одного болела шея, а у второго пошла кровь из носа. Несмотря на это, оба боролись до конца, демонстрируя характер и волю к победе.
После завершения схватки победитель в красной форме подошел к сопернику и извинился за травму, чем еще больше растрогал зрителей.
В комментариях пользователи восхищаются юными борцами:
- "Как бились оба! Два льва!";
- "Вот это заруба! Молодцы, пацаны – тигры!";
- "Будущие чемпионы! С таким характером – прямо к золоту!".
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