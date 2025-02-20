В Казнете набирает популярность видео с турнира по вольной борьбе среди юных спортсменов. Одна из схваток вызвала бурю эмоций – борьба шла до последней секунды, а юные атлеты не сдерживали слез, передаёт BaigeNews.kz.

По ходу поединка оба мальчика получили травмы: у одного болела шея, а у второго пошла кровь из носа. Несмотря на это, оба боролись до конца, демонстрируя характер и волю к победе.

После завершения схватки победитель в красной форме подошел к сопернику и извинился за травму, чем еще больше растрогал зрителей.

В комментариях пользователи восхищаются юными борцами:

"Как бились оба! Два льва!";

"Вот это заруба! Молодцы, пацаны – тигры!";

"Будущие чемпионы! С таким характером – прямо к золоту!".