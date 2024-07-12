Следы крупной катастрофы нашли учёные на дне Иссык-Куля
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В Кыргызстане завершила работу международная подводная археологическая экспедиция на озере Иссык-Куль. По результатам исследований учёные предполагают, что в конце Средневековья в регионе произошла крупная сейсмическая катастрофа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русское географическое общество.
Целью экспедиции было изучение затопленных памятников в северо-западной части озера. Работы велись на глубинах до четырёх метров, что позволило привлекать к исследованиям не только аквалангистов, но и не имеющих квалификации дайверов.
Отдельные интересные находки были сделаны на глубинах 0,5-2 метра.
Участники проекта нашли кольцевые конструкции из обожжённой глины, которые могут представлять собой остатки разрушенных тандыров или основания производственных горнов для плавки металла или обжига керамики. Также проведена фотограмметрия одной из построек из обожженного кирпича, более точно определено место расположения ещё одной постройки. Оба объекта предварительно датируются XIII–XV веками.
Одним из открытий стал прекрасно сохранившийся под водой на отдельных участках культурный слой памятника.
Подводные археологические находки. Фото участников экспедиции
"Результаты исследования позволяют предполагать, что в конце Средневековья в регионе произошла крупная сейсмическая катастрофа. Она привела к опусканию больших участков суши и затоплению их водами озера. Многие кирпичи, обнаруженные на дне, несут следы повторного обжига, что может говорить о мощном пожаре. Вероятно, он случился на территории поселения ещё до затопления", - сказано в сообщении.
Продолжается изучение находок и полученных материалов. Совместный анализ данных с палеосейсмологами, геологами и лимнологами позволит уточнить дату и масштабы природной катастрофы, которая произошла в начале второй половины II тыс. н. э.
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