Следующих из Кыргызстана в Казахстан водителей просят запастить терпением, едой и тёплой одеждой
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Приостановлено движение транспорта по международной трассе Бишкек – Алматы. Сотрудники КНБ Кыргызстана обратились к водителям и пассажирам, передаёт BaigeNews.kz.
"Пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы функционируют в штатном режиме. Однако в связи с ухудшением погодных условий на территории Казахстана - сильной метели и ограниченной видимости в Жамбылской области временно приостановлено движение транспортных средств по международной трассе Бишкек – Алматы. В целях сохранения жизни и здоровья водителей грузовых транспортных средств, направляющихся в Казахстан из Кыргызстана, пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики рекомендует водителям быть готовыми к продолжительным стоянкам на различных участках дороги и запастись предметами первой необходимости (продуктами питания, тёплыми вещами, водой и горюче-смазочными материалами)", - сказано в сообщении Управления информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР.
В ведомстве отметили, что после возобновления движения возможен большой поток транспортных средств из Казахстана в Кыргызстан.
Самое читаемое
- Шайбы преткновения: почему в квартирах астанчан стало холоднее
- Четверо мужчин изнасиловали 19-летнюю девушку в Алматы
- Ребёнок примёрз к остановке в Астане
- В программе "9-20-25" можно будет участвовать только один раз - Отбасы банк
- 12 млн тенге планировал получить в качестве взятки руководитель отдела образования Алматы