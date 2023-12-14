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Следующих из Кыргызстана в Казахстан водителей просят запастить терпением, едой и тёплой одеждой

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pxhere.com Сегодня, 18:19
Сегодня, 18:19
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Фото: pxhere.com

Приостановлено движение транспорта по международной трассе Бишкек – Алматы. Сотрудники КНБ Кыргызстана обратились к водителям и пассажирам, передаёт BaigeNews.kz.

"Пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы функционируют в штатном режиме. Однако в связи с ухудшением погодных условий на территории Казахстана - сильной метели и ограниченной видимости в Жамбылской области временно приостановлено движение транспортных средств по международной трассе Бишкек – Алматы. В целях сохранения жизни и здоровья водителей грузовых транспортных средств, направляющихся в Казахстан из Кыргызстана, пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики рекомендует водителям быть готовыми к продолжительным стоянкам на различных участках дороги и запастись предметами первой необходимости (продуктами питания, тёплыми вещами, водой и горюче-смазочными материалами)", - сказано в сообщении Управления информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР.

В ведомстве отметили, что после возобновления движения возможен большой поток транспортных средств из Казахстана в Кыргызстан.

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