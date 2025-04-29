Следующее судебное заседание по делу Шерзата Полата пройдет 5 мая
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Следующие заседания по делу Шерзата Полата назначены на 5 и 6 мая, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Последующие заседания пройдут 15 и 16 мая. Продолжится допрос свидетелей.
Вчера в ходе судебного заседания были допрошены свидетели: Эльмира Нурбекова, Дана Жаксыкельды, Юлдаш Розыбакиев, Арлан Казыкенов, С. Абдыкадыр, Д. Муратов.
Сегодня на суде были допрошены семь свидетелей, просмотрены видеозаписи допроса покойного потерпевшего Нурганата Гаипбаева на стадии следствия, а также заслушаны депонированные показания Алдияра Махмета и Нурдаулета Байтурсынова.
В первой половине дня в суде зачитали показания покойного дяди Шерзата – Нурганата Гаипбаева. Также был продемонстрирован фрагмент следственного эксперимента с его участием. Эксперимент проводился на месте трагической драки. На видео Гаипбаев подробно показывает, где и как происходило нападение и избиение. В списке нападавших он назвал имена всех подсудимых. У многих, по его словам, были ножи, спрятанные в барсетках.
Ранее патрульный раскрыл детали задержания по делу Шерзата Полата.
Также в суде допросили свидетелей, оплативших за пиво и сигареты в магазине "Камажай".
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