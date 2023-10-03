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Следствие рассматривает 3 версии крушения самолета в Карагандинской области – Ластаев

Сегодня, 14:29
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 14:29
Сегодня, 14:29
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Фото: primeminister.kz

И.о министра транспорта Талгат Ластаев на пресс-конференции в правительстве высказался о крушении самолета в Карагандинской области, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"После крушения специалисты сразу же начали расследование и сняли совместно с представителями других правоохранительных органов  всю необходимую документацию", - сказал Талгат Ластаев.

По его словам, пилот-инструктор имел достаточно большой налет, 1097 часов, первичную подготовку прошел в высшем учебном центре военно-воздушных сил военно-воздушной академии имени Жуковского. Свидетельство было выдано в 2019 году.

"Как правило, всегда рассматриваются три версии: человеческий фактор, отказ техники, внешние воздействия - метео- или какие-либо другие условия. По итогам расследования результаты сообщат", - добавил спикер.

Напомним, 30 сентября 2023 года  в Карагандинской области разбился  двухместный самолёт UPLA286. После тренировочного взлёта на площадке Балапан  в 7:46  пилот не вышел на связь.  Позже стало известно, что крушение произошло в 8:44 по местному времени в 5 километрсах от аула Доскей Карагандинской области. Обнаружены обломки самолёта и тела двоих погибших - погибли пилот-инструктор и курсант военного института сил воздушной обороны, воинское звание рядовой.

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