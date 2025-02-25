Прошло более года с момента получения солдатом-срочником Ербаяном Мухтаром тяжелой черепно-мозговой травмы в воинской части Национальной гвардии Алматы, однако в его деле до сих пор нет подозреваемых, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил первый заместитель главного военного прокурора, полковник юстиции Максат Казиев на брифинге в СЦК.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, назначены экспертизы. По итогам всех исследований и собранных доказательств будет принято процессуальное решение. Пока конкретных подозреваемых нет, но есть круг лиц, который отрабатываются следствием", - заявил он.

Следствие ведется под особым контролем Генеральной прокуратуры и главного военного прокурора. Национальная гвардия поддерживает связь с родителями пострадавшего.

Что произошло с Ербаяном Мухтаром?

В 2023 году солдат-срочник из Астаны Ербаян Мухтар получил черепно-мозговую травму в воинской части Национальной гвардии в Алматы. Военные объяснили это несчастным случаем - падением в туалете. Родственники не поверили. По статье "неуставные отношения" начали следствие. После получения результатов экспертизы адвокаты хотели добавить в дело статьи "о нанесении тяжких телесных повреждениях", "вымогательстве" и "пытках".

Что с солдатом сейчас?

Осенью пострадавшего отправили на лечение в Турцию на деньги, собранные казахстанцами. В январе он вернулся домой, но его состояние требует дальнейшей реабилитации.