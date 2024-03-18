Следовавший из Казахстана автобус опрокинулся на трассе в России

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Шымкент-Новосибирск", попал в ДТП в России, в Алтайском крае, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Алтайского края.

ДТП произошло 17 марта на автомобильной дороге в районе села Гришковка Немецкого национального района.

В автобусе находилось 56 человек, двое из которых водители, 54 пассажира, в том числе трое детей.

"Произошло опрокидывание автобуса, следовавшего по маршруту Шымкент—Новосибирск. Водитель не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с трассы и опрокидывание автобуса на бок. Всего пострадало семь человек (ушибы легкой степени, детей нет). Все осмотрены сотрудниками скорой помощи. Один человек госпитализирован в городскую больницу Славгорода", — отмечается в сообщении МЧС Алтайского края.

Движение транспорта на данном участке дороги не было затруднено. В МЧС по Алтайскому краю уточнили, что автобус исправен и водители самостоятельно выехали на нем в Казахстан. В то же время пассажирам предоставлен автобус для доставки к месту следования — в город Новосибирск.