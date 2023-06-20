Следователи подставили актюбинца, сфальсифицировав дело о продаже наркотиков

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Жителю Актобе, обвиняемому в распространении наркотиков, удалось доказать свою невиновность в суде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Diapazon.kz.

Прямо в зале суда прокурор отказался от обвинения из–за того, что следователи в ходе следствия грубо нарушили нормы Уголовно-процессуального кодекса. Мужчине, оказавшемуся на скамье подсудимых, грозило до 15 лет лишения свободы.

Явные признаки вины, предоставленные полицейскими, прокуроры признали сфальсифицированными. Так, на телефон задержанного мобильное приложение для торговли наркотиками закачали уже после того, как его доставили в отделение полиции. Следователь вынуждал допрашиваемого свидетельствовать против себя самого, были и другие грубые нарушения в деле. Судья согласился с гособвинителем и прекратил уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

Оправданный в суде мужчина потребовал от государства заплатить ему за моральный вред от незаконного уголовного преследования. Суд удовлетворил иск частично. Так, Минфин выплатит истцу более миллиона тенге: 300 тысяч тенге за моральный вред, 600 тысяч тенге – за материальный и 150 тысяч тенге - за услуги адвоката.