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tobolinfo.kz Сегодня, 11:50
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Фото: tobolinfo.kz

Следователь Антикора осуждён за взятку

В Агентстве по противодействию коррупции подтвердили распространяющуюся в соцсетях информацию об осуждённом сотруднике антикоррупционного ведомства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"В социальных сетях распространяется информация об осужденном следователе Антикоррупционной службы по Мангистауской области А. Избасар за коррупционное преступление (получение взятки). Приговор в отношении Избасар вынесен Актауским городским судом и вступил в законную силу", — сообщили в агентстве.

Согласно приговору Избасар приговорён к штрафу в размере 15 миллионов тенге с лишением специального звания. Также осуждённый пожизненно лишён права занимать должности на государственной службе.

В агентстве отметили, что Избасар изобличён сотрудниками департамента собственной безопасности Агентства. Антикоррупционная служба ведёт бескомпромиссную борьбу с коррупцией, в том числе в собственных рядах.

"Если Вы столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудников Антикоррупционной службы, а также с лицами, использующими статус Агентства в мошеннических целях, просим обращаться по следующим контактам: 

ДСБ Агентства РК по противодействию коррупции
8 7172 909 372 (37)
e-mail: uvb@antikor.gov.kz
Call-центр – 1424", — обратились к казахстанцам борцы с коррупцией

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#Коррупция #антикоррупционная служба РК #суд #штрафы
Сегодня, 11:50
125
Журналист

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