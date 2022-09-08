Следователь Антикора осуждён за взятку

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В Агентстве по противодействию коррупции подтвердили распространяющуюся в соцсетях информацию об осуждённом сотруднике антикоррупционного ведомства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"В социальных сетях распространяется информация об осужденном следователе Антикоррупционной службы по Мангистауской области А. Избасар за коррупционное преступление (получение взятки). Приговор в отношении Избасар вынесен Актауским городским судом и вступил в законную силу", — сообщили в агентстве.

Согласно приговору Избасар приговорён к штрафу в размере 15 миллионов тенге с лишением специального звания. Также осуждённый пожизненно лишён права занимать должности на государственной службе.

В агентстве отметили, что Избасар изобличён сотрудниками департамента собственной безопасности Агентства. Антикоррупционная служба ведёт бескомпромиссную борьбу с коррупцией, в том числе в собственных рядах.