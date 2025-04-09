На республиканских трассах в Казахстане начали контролировать среднюю скорость движения машин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Средняя скорость теперь автоматически отслеживается на следующих участках:

Астана – Щучинск (максимальная скорость 140 км/ч); Астана – Павлодар (максимальная скорость 140 км/ч); Шымкент – Кызылорда (максимальная скорость 110 км/ч); Шымкент – Тараз (максимальная скорость 110 км/ч); Павлодар – Семей – Калбатау (максимальная скорость 100-110 км/ч); Уральск - граница РФ (Саратов) (максимальная скорость 100 км/ч); Павлодар - граница РФ (Омск) (максимальная скорость 100-110 км/ч).

Водителям рекомендуют помнить об этом, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность на дороге.

Ранее в МВД сообщили, что ужесточают наказание за превышение скорости.