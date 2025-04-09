Следите за скоростью: новые системы контроля ввели на дорогах Казахстана
На каких трассах появились скоростемеры.
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На республиканских трассах в Казахстане начали контролировать среднюю скорость движения машин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Средняя скорость теперь автоматически отслеживается на следующих участках:
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Астана – Щучинск (максимальная скорость 140 км/ч);
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Астана – Павлодар (максимальная скорость 140 км/ч);
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Шымкент – Кызылорда (максимальная скорость 110 км/ч);
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Шымкент – Тараз (максимальная скорость 110 км/ч);
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Павлодар – Семей – Калбатау (максимальная скорость 100-110 км/ч);
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Уральск - граница РФ (Саратов) (максимальная скорость 100 км/ч);
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Павлодар - граница РФ (Омск) (максимальная скорость 100-110 км/ч).
Водителям рекомендуют помнить об этом, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность на дороге.
Ранее в МВД сообщили, что ужесточают наказание за превышение скорости.
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