  • 9 Апреля, 23:26
  • BAIGENEWS

Следите за скоростью: новые системы контроля ввели на дорогах Казахстана

На каких трассах появились скоростемеры.

Сегодня, 21:51
АВТОР
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КазАвтоЖол Сегодня, 21:51
Сегодня, 21:51
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Фото: КазАвтоЖол

На республиканских трассах в Казахстане начали контролировать среднюю скорость движения машин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Средняя скорость теперь автоматически отслеживается на следующих участках:

  1. Астана – Щучинск (максимальная скорость 140 км/ч);

  2. Астана – Павлодар (максимальная скорость 140 км/ч);

  3. Шымкент – Кызылорда (максимальная скорость 110 км/ч);

  4. Шымкент – Тараз (максимальная скорость 110 км/ч);

  5. Павлодар – Семей – Калбатау (максимальная скорость 100-110 км/ч);

  6. Уральск - граница РФ (Саратов) (максимальная скорость 100 км/ч);

  7. Павлодар - граница РФ (Омск) (максимальная скорость 100-110 км/ч).

Водителям рекомендуют помнить об этом, чтобы избежать штрафов и обеспечить безопасность на дороге.

Ранее в МВД сообщили, что ужесточают наказание за превышение скорости.

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