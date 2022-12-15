Следить за потреблением электроэнергии будут в Казахстане

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В Казахстане будут проводить анализ эффективности потребления энергетических ресурсов госучреждениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".

Мониторинг будет проводиться Национальным институтом развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на основании информации, представленной государственными учреждениями.

Изучив полученные данные, национальный институт подготовит аналитический отчёт, который содержит анализ эффективности потребления госучреждениями энергетических ресурсов, технического состояния зданий, строений, сооружений, энергопотребляющего оборудования, а также выводы и рекомендации, направленные на снижение энергопотребления и повышение энергоэффективности.

Таким образом будут следить за тем, чтобы не было превышения нормативов энергопотребления на 1 кв.м отапливаемой площади.