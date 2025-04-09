В Целиноградском районе Акмолинской области хотят с помощью мобильного приложения "IT-контроль" отслеживать лиц, состоящих на профилактическом учёте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Акимат выделил средства на создание и внедрение приложения, предназначенного для профилактики правонарушений среди лиц, находящихся под наблюдением полиции и пробации.

"С помощью данного приложения можно будет в режиме онлайн отслеживать всех лиц, состоящих на профилактическом учёте, и оперативно реагировать на их возможные нарушения. Например, по требованию правоохранительных органов такие лица будут обязаны каждые три часа загружать фотографии, которые помогут определить их местоположение. В случае выявления нарушений полиция и служба пробации смогут оперативно реагировать на них и привлекать нарушителей к ответственности, вплоть до замены наказания", – сообщает прокуратура.

Внедрение этого приложения позволит значительно сократить количество уголовных правонарушений, что, в свою очередь, повысит уровень безопасности в обществе, отметили в ведомстве.