В Казахстане приступят к добыче сланцевой нефти, передаёт BaigeNews.kz. С учетом высокого спроса на "черное золото", реализация данного проекта имеет достаточно значительный коммерческий потенциал. В частности, Олжас Бектенов на расширенном заседании Правительства заявил, что ее добыча позволит дополнительно привлечь инвестиции в нефтегазовую отрасль.

Кроме того, в текущем году стартует добыча газа на месторождениях "Западная Прорва" и "Барханная" с запасами порядка 19 млрд м3.

Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.