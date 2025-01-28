Сланцевую нефть начнут добывать в Казахстане
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В Казахстане приступят к добыче сланцевой нефти, передаёт BaigeNews.kz. С учетом высокого спроса на "черное золото", реализация данного проекта имеет достаточно значительный коммерческий потенциал. В частности, Олжас Бектенов на расширенном заседании Правительства заявил, что ее добыча позволит дополнительно привлечь инвестиции в нефтегазовую отрасль.
Кроме того, в текущем году стартует добыча газа на месторождениях "Западная Прорва" и "Барханная" с запасами порядка 19 млрд м3.
Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.
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