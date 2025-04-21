Сладкий хаос: раздача торта в Таразе обернулась массовой давкой
В Таразе раздача торта закончилась давкой и возмущением в соцсетях.
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Массовая акция по бесплатной раздаче торта в одном из торговых центров Тараза вызвала небывалый ажиотаж, приведший к давке. Событие, задуманное как праздничное мероприятие, закончилось хаосом и шквалом критики в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
Судя по опубликованным кадрам, у прилавка с угощением образовалась толпа. Женщины с тарелками в руках толкались, кричали и едва не вступали в драки. Сотрудницы торгового центра пытались успокоить людей, но безуспешно.
Организаторы не ожидали столь большого наплыва участников и не обеспечили должного уровня контроля и безопасности.
Видео с акции активно распространяется в Казнете, вызывая волну возмущения. Пользователи пишут:
"Это позор. В странах, где люди голодают, в очереди стоят за супом, а здесь — из-за торта давка!"
"Не голодное же время, продукты доступны, а все равно дерутся за бесплатное..."
"Опять за нас стыдно. Почему так каждый раз?"
"Это показывает, насколько низок уровень жизни и культуры..."
"Халява — страшная сила. И грустная тоже."
Ранее раздача еды у мечети в Астане обернулась хаосом в Қадыр түні.
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