Массовая акция по бесплатной раздаче торта в одном из торговых центров Тараза вызвала небывалый ажиотаж, приведший к давке. Событие, задуманное как праздничное мероприятие, закончилось хаосом и шквалом критики в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

Судя по опубликованным кадрам, у прилавка с угощением образовалась толпа. Женщины с тарелками в руках толкались, кричали и едва не вступали в драки. Сотрудницы торгового центра пытались успокоить людей, но безуспешно.

Организаторы не ожидали столь большого наплыва участников и не обеспечили должного уровня контроля и безопасности.

Видео с акции активно распространяется в Казнете, вызывая волну возмущения. Пользователи пишут:

"Это позор. В странах, где люди голодают, в очереди стоят за супом, а здесь — из-за торта давка!"

"Не голодное же время, продукты доступны, а все равно дерутся за бесплатное..."

"Опять за нас стыдно. Почему так каждый раз?"

"Это показывает, насколько низок уровень жизни и культуры..."

"Халява — страшная сила. И грустная тоже."

Ранее раздача еды у мечети в Астане обернулась хаосом в Қадыр түні.