  • 21 Апреля, 13:25
  • BAIGENEWS

Сладкий хаос: раздача торта в Таразе обернулась массовой давкой

В Таразе раздача торта закончилась давкой и возмущением в соцсетях.

Сегодня, 13:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Unsplash Сегодня, 13:03
Сегодня, 13:03
78
Фото: Unsplash

Массовая акция по бесплатной раздаче торта в одном из торговых центров Тараза вызвала небывалый ажиотаж, приведший к давке. Событие, задуманное как праздничное мероприятие, закончилось хаосом и шквалом критики в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

Судя по опубликованным кадрам, у прилавка с угощением образовалась толпа. Женщины с тарелками в руках толкались, кричали и едва не вступали в драки. Сотрудницы торгового центра пытались успокоить людей, но безуспешно.

Организаторы не ожидали столь большого наплыва участников и не обеспечили должного уровня контроля и безопасности. 

Видео с акции активно распространяется в Казнете, вызывая волну возмущения. Пользователи пишут:

"Это позор. В странах, где люди голодают, в очереди стоят за супом, а здесь — из-за торта давка!"
"Не голодное же время, продукты доступны, а все равно дерутся за бесплатное..."
"Опять за нас стыдно. Почему так каждый раз?"
"Это показывает, насколько низок уровень жизни и культуры..."
"Халява — страшная сила. И грустная тоже."

Ранее раздача еды у мечети в Астане обернулась хаосом в Қадыр түні.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Акимат ALMATY PRESS (@almaty__press)

Самое читаемое

Наверх