Сладкая профессия: как случайный выбор привёл казахстанку к работе мечты

Костанайская кондитерская фабрика "Баян-Сулу" в этом году отметила юбилей – ей исполнилось ровно 50 лет. Она была основана полвека назад Советом Министров Казахской ССР и входила в объединение "Кондитерпром". После распада Советского Союза костанайское предприятие – одно из немногих, которое не только не распалось, но всегда стабильно развивалось, а сейчас вышло на высокие производительные мощности. Треть из 50 лет, что существует фабрика, работает на ней Жанна Алатаева, которую уже многие могут назвать легендой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Жанна Алатаева пришла работать на "Баян-Сулу" почти 18 лет назад. Продуктовый магазин, в котором она работала продавцом, перепрофилировался на продажу машинных запчастей, а она всегда хотела работать только с продуктами. Случайно узнала о наборе людей в один из цехов фабрики и пришла наниматься. И задержалась на предприятии на долгие годы.

"В феврале 2007 года, когда я пришла работать, меня взяла весовщицей, – рассказала Жанна Алатаева. – Работа считалась сложной, так как нужно было фасовать конфеты в полиэтиленовые пакеты по пять килограммов. Тогда это были минимальные возможности фабрики по расфасовке".

Спустя несколько лет предприятие купило в России автоматизированную систему "Сигнал Пак", которая позволяла фасовать конфеты по одному килограмму, что было гораздо удобнее. Но сначала нужно было управлять новой неизученной техникой. Жанна стала первой сотрудницей из четырёх цехов, где работало около 80 человек, которая выучилась управлять машиной.

"На тот момент мне было почти 40 лет. И когда спросили, кто хочет научиться, многие побоялись, а я сразу ответила: Я! Научилась, кстати, довольно быстро. Потом стала бригадиром и стала обучать других сотрудников. Так мы перешли с ручной фасовки на автоматизированную – быстро, удобно, эффективно", – вспоминает кондитер.

Сейчас Жанна продолжает работать оператором и бригадиром на линии по производству многим известных и любимых батончиков "Буратино", "Утренние", "Жасмин". В её подчинении около 20 кондитеров. Как говорит героиня нашей статьи, режим в их работе – это главное. Рабочий день начинается строго в 7:00, а заканчивается в 15:00 с перерывом на обед всего полчаса. Но на эти полчаса автоматические машины никто не останавливает, поэтому сотрудники заменяют друг друга.

Обедать можно либо в ведомственной столовой по очень низким ценам, либо в комнате питания, где есть холодильник, микроволновка, плита. Некоторые приносят еду из дома и разогревают её, кто-то пользуется столовой. В общем на предприятии делают всё, чтобы кондитерам было максимально комфортно не отрываться от производства, но и отдыхать.

"За полчаса перерыва наши машины фасуют около 576 тонн батончиков, а в час – около 1-1,2 тонны! Поэтому даже за такой короткий перерыв на обед на фабрике много чего можно сделать и прерывать производство нельзя", – говорит Жанна.

Кондитер говорит, что мощности предприятия за время её работы выросли в несколько раз. Практически всё сейчас делают машины, включая производство мармелада, зефира и других изделий. Жанна вспоминает, что когда шла устраиваться на работу на фабрику, думала, что каждую конфету заворачивают в фантик вручную. Когда устроилась, поняла, как устроено производство, упаковка.

"Наша фабрика – это как одна большая семья, – делится Жанна. – Многие здесь работают долгие годы, есть даже семейные династии. Не забывают тех, кто уже ушёл на пенсию, всегда устраивают для них приёмы в День пожилых людей, все получают подарки, премии. Я тоже мечтаю доработать кондитером до пенсии, потому что с такой семьёй не хочется расставаться!"

Бригадир линии говорит, что в её семье никогда не было кондитеров и дети тоже не пошли по её стопам, выбрали другие профессии. Но она своим выбором очень довольна. К тому же она ещё и сладкоежка, признаётся Жанна. И отмечает, что конфеты прямо с кондитерской линии, свежие, вкусные, ароматные, не каждый может позволить себе попробовать, а это настоящее наслаждение.

Сейчас АО "Баян-Сулу" производит более 300 наименований кондитерских изделий и, помимо того, что снабжает ими весь Казахстан, отправляет в другие страны мира. В такие, как Россия, Китай, Узбекистан, Германия и многие другие. Фабрика действительно известна во всём мире, поэтому интерес к работе кондитеров у молодёжи растет, отмечает наша собеседница. В Костанае два колледжа, в которых обучают этой профессии, а студентов часто приводят на экскурсии. Многие потом проходят в "Баян-Сулу" практику, а потом остаются здесь работать на долгие годы.

Условия работы очень хорошие. Помимо собственной столовой, предприятие организуют развозку людей – на работу и с работы, сотрудникам достойно платят, хорошо премируют. У специалистов фабрики хорошие отпускные, есть оздоровительные, поэтому желающих здесь работать много.

Сейчас, отмечает Жанна Алатаева, на фабрике особенно горячая пора. Все готовятся к самому яркому празднику – Новому году, а значит всем нужны подарки. И, в первую очередь, это конфеты, поэтому их производство к празднику заметно возрастает, а у кондитеров прибавляется работы.

Ещё с советских времен "Баян-Сулу" делает фирменные подарки с конфетами собственного производства. Сейчас их количества и видов стало намного больше. Клиенты могут выбрать не только вес, состав, но и форму подарка, который им больше всего понравился. Так что работа на фабрике вовсю кипит. Настолько интенсивно, что Жанна уделила нам совсем немного времени.

"Я очень довольна тем, что выбрала, пусть и совершенно случайно, профессию кондитера, – сказала наша героиня. – Благодарна тем, кто меня всему обучил. Довольна тем, что я действительно попала не просто на предприятие, а в большую семью. С сотрудниками мы не только общаемся по работе, но и со многими отмечаем корпоративные и даже семейные праздники. И я очень рада, что состоялась в профессии кондитера!"

Фото: из личного архива Жанны Алатаевой