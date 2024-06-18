Слабый сигнал мобильной связи и интернета наблюдается даже в городах - Олжас Бектенов

Премьер-Министр Олжас Бектенов поручил проработать повышение скорости Интернета для доступа жителей к госуслугам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Он подчеркнул, что вопрос обеспечения населения качественной связью является стратегически важной задачей Правительства. Для ее решения в прошлом году был принят Национальный проект "Доступный Интернет". В результате выполнения всех мероприятий к 2027 году охват населенных пунктов и дорог сетями связи достигнет 100%.

"Население должно быть обеспечено высокоскоростным Интернетом не менее 100 Мбит/с. На республиканских и основных областных дорогах должна быть качественная сотовая связь и мобильный Интернет. Это не только возможность связываться друг с другом или получать информацию. Это и предоставление новых сервисов, государственных и финансовых услуг, появление новых видов бизнеса. Наращивание объема услуг связи является одним из важных аспектов экономического роста. Государство не получит ожидаемого эффекта даже от самых технологически продвинутых проектов, если не будет скоростного онлайн доступа к услугам и сервисам", — отметил Олжас Бектенов.

При этом Премьер-Министр заострил внимание на жалобах населения по поводу качества Интернета и мобильной связи. Только за прошлый год поступило около 21 тыс. обращений, за 5 месяцев текущего года – порядка 11 тысяч.

Слабый сигнал мобильной связи и Интернета наблюдается не только в отдаленных населенных пунктах, но и в городах, а также приграничных пунктах пропуска. Премьер-Министр поручил оперативно решить данную проблему и модернизировать имеющуюся инфраструктуру.

Кроме того, глава кабмина поднял вопрос периодического увеличения тарифов операторами связи.