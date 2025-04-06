Казахстан — одна из крупнейших минерально-сырьевых держав мира, и 70% экономики страны зависит от добычи полезных ископаемых. В советское время наша страна занимала третье место по значимости среди геологических центров СССР, а сегодня перед государством стоит важная задача возрождения отрасли. Президент не раз подчеркивал о необходимости активного развития геологоразведки, привлечения инвестиций и внедрения цифровых технологий. Какие перспективы открываются перед геологической отраслью, какие регионы наиболее богаты полезными ископаемыми и как Казахстан намерен справляться с нехваткой кадров в геологии — в материале BaigeNews.kz.

Геологический потенциал страны

Геологическая отрасль Казахстана нуждается в новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр. Об этом президент заявил в своём Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года. Тогда он поручил правительству довести площадь геолого-геофизической изученности с текущих 1,5 млн до не менее 2,2 млн квадратных километров к 2026 году.

В последние годы Казахстан активно развивает "зелёную" экономику и стремится к переходу на альтернативные источники энергии. Однако, наряду с этим, остаются вопросы рационального использования природных ресурсов, привлечения инвесторов и сохранения стратегически важных данных о недрах страны.

"Ситуация неоднозначная. С одной стороны, у нас есть определённые достижения в этой сфере, с другой — мы планируем привлекать иностранных инвесторов и компании для оценки состояния разведанности недр и составления перечня перспективных участков месторождений. Однако здесь есть нюанс: таким образом мы фактически раскрываем все свои потенциальные богатства", - рассказывает академик Национальной академии наук РК, бывший министр Геологии и охраны недр РК Серикбек Даукей.

Он считает, что в нынешних условиях, когда идёт борьба за стратегические ресурсы — нефть, воду, редкоземельные металлы — такие данные должны оставаться под контролем государства. И в этом процессе одним из ключевых решений стало создание "Казатомпрома", которому передали права недропользования на все урановые месторождения. Однако, по мнению эксперта, недропользование требует четкого разделения полномочий.

"Управление лицензированием должно быть системным. Ранее, например, существовала межведомственная комиссия, где председателем было Министерство нефти и промышленности. Оно занималось твёрдыми полезными ископаемыми, в том числе ураном. Приоритетное право на разработку можно закреплять, но передача полномочий по разведке, выдаче разрешений и охране природных ресурсов в ведение добывающих компаний — это рискованный шаг, которого следует избегать", - поделился мнением спикер.

Отрасли нужны кадры

Одним из примеров молодого поколения геологов является Айзада Асамбаева, которая поделилась своими взглядами на развитие геологии в Казахстане. Она подчеркнула важность геологоразведки, особенно в области редкоземельных металлов, и активное внедрение цифровых технологий в геологическую сферу.

"Одним из последних значимых достижений является развитие геологоразведки, особенно в области редкоземельных металлов. В настоящее время проводятся поисковые работы на 12 участках, среди которых перспективным является участок Куйректыколь, запасы которого оцениваются в 800 тысяч тонн", - пояснила главный эксперт Комитета геологии Министерства промышленности и строительства.

Она также отметила важность использования современных технологий в геологии, включая геоинформационные системы (ГИС), методы обработки данных и 3D-моделирование.

"Профессия геолога эволюционирует, и сегодня важно не только иметь глубокие знания в геологии, но и быть знакомым с современными технологиями, такими как ГИС и 3D-моделирование", - говорит она.

Айзада также рассказала о том, что способствует улучшению качества геологических исследований и увеличению прозрачности для инвесторов.

"Кроме того, сегодня Казахстан активно внедряет цифровизацию геологической информации для обеспечения открытого доступа. Это способствует улучшению инвестиционного климата и расширяет возможности для привлечения международных партнеров", - подчеркнула спикер.

На вопрос о том, насколько сложно женщинам работать в этой профессии, она отвечает, что сейчас для женщин-геологов в Казахстане созданы все условия.

"Геология может быть разная: наука, преподавание, проекты, офисная работа, полевая работа, работа с программами для моделирования. Мой личный опыт показывает, что женщина может работать в аналогичных условиях с мужчиной и зарабатывать также, поэтому тенденции изменились и сейчас есть все необходимые условия для работы женщин в геологии", - говорит специалист.

Перспективные регионы

Говоря о регионах, Айзада Асамбаева выделила Восточный и Центральный Казахстан как наиболее перспективные для дальнейшей геологоразведки, благодаря их богатым запасам редких и полиметаллических руд.

"Среди наиболее перспективных регионов — Восточный Казахстан, где сосредоточены полиметаллические руды, редкие и редкоземельные металлы, а также Центральный Казахстан, известный своими запасами редкоземельных металлов", - отметила она.

Современные вызовы и будущее геологии

Сегодня в Казахстане существует острая нехватка квалифицированных специалистов в области геологии. Серикбек Даукей считает, молодежь все реже выбирает эту профессию, отдавая предпочтение более престижным и высокооплачиваемым направлениям, таким как IT, финансы и другие.

По его словам, внимание к геологии и геологам со стороны государства должно быть пристальным. Будучи человеком с большим опытом работы в этой сфере, он отметил, что когда-то заложил важную программу для развития кадров.

"Когда я был министром в 90-е годы, мы заложили обязательство для каждого инвестора направлять 1% от своих вложений на обучение казахстанских кадров. Этот 1% впоследствии стал основой программы "Болашак". Сейчас многие наши специалисты, получившие образование за границей, могут внести свой вклад в развитие страны, и это, в первую очередь, заслуга геологов", — подчеркнул экс-министр.

Спикер считает, для дальнейшего развития геологии в Казахстане необходимо инвестировать в инфраструктуру, а также развивать кадровый потенциал.

"Нам нужно создавать современные лаборатории, развивать студенческие практики, популяризировать геологию через культурные и общественные инициативы", - поделился мнением академик-геолог.

Айзада Асамбаева добавила, что одна из главных сложностей для геологов сегодня — это работа в удаленных районах, что требует от специалистов особой подготовки и выносливости.

"Для того, чтобы вывести геологию на новый уровень, необходимо инвестировать в современную инфраструктуру, лаборатории и передовые геофизические технологии. Привлечение молодых специалистов с глубокими знаниями в области новых технологий также имеет важное значение", - отметила спикер.

Для того чтобы эта отрасль оставалась актуальной и привлекала новые кадры, важно восстановить престиж профессии, модернизировать образовательные программы и создать условия для популяризации геологии.

"Подготовка геологов должна проходить в тесном сотрудничестве с производственными и научными организациями. Обязательной частью обучения должна стать практика: учебная – с выездом в поле под руководством преподавателей, и производственная – с работой студентов непосредственно на предприятиях", - заключил эксперт.

Сегодня Казахстану необходимо не просто развивать геологоразведку, но и выстраивать эффективную систему контроля за недропользованием, инвестировать в современные технологии и подготовку специалистов.