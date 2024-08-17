Сквер вместо жилого комплекса построили в Астане
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В Алматинском районе Астаны на месте бывшего пустыря, где ранее планировалось строительство жилого комплекса, появился сквер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
На территории провели установку современных малых архитектурных сооружений и опор освещения, укладку брусчатого покрытия, асфальтирование дороги. А для маленьких астанчан была открыта детская площадка. В сквере провели озеленение и высадили деревья.
"Вместо высокого жилого комплекса появился красивый сквер с детской площадкой, где уже с 10 утра большое количество детей активно проводят своё время. Это результат долгого труда и самое главное, что таких примеров становится всё больше. В прошлом году было сильное противостояние и общественные слушания. Но при активном участии жителей появился сквер и другие социальные объекты", – рассказывает депутат маслихата Владислав Сергеев.
В рамках мероприятия аким района Алматы Максат Саматулы, депутат маслихата Владислав Сергеев совместно с местными жителями провели посадку деревьев. Для развлечения детей были приглашены аниматоры.
"Мы ждали этого места очень долго, справедливость для нас восторжествовала. Мы надеялись, что данное место выровняют, но благодаря акимату и нашим активным жителям здесь появился сквер. Наши дети стали свидетелями всего этого процесса. Я думаю, теперь они самостоятельно будут ухаживать и следить за данным сквером, для юного поколения это большой процесс воспитания", – поделился местный житель Ернур Сабикенулы.
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