Сквер в столичной Красной деревне опять пытаются уничтожить ради нового ЖК

Старая история на новый лад. Столичный сквер на перекрестке проспекта Абылай Хана и улицы Габита Мусрепова вновь под угрозой сноса. Напомним, три года назад там начали вырубать деревья, чтобы освободить место под новый ЖК, однако люди смогли отстоять территорию и доказать, что зеленые насаждения уничтожали незаконно. После этого жильцам нескольких многоэтажек обещали, что по новому Генплану города рекреационная зона будет сохранена. Тем не менее, в 2024 году земельный участок передали новому застройщику, который огородил территорию и собирается возводить там многоэтажный дом. Возмущенные люди обратились в редакцию BaigeNews.kz, чтобы журналисты разобрались в ситуации и помогли спасти зеленый островок в каменных городских джунглях. Что из этого вышло, смотрите в нашем репортаже.