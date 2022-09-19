Сквер в Астане назовут в честь королевы Елизаветы II

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По поручению президента Казахстана Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал помощника сенатора.

Спикер сената также оставил запись в официальной книге соболезнований.

Во время беседы с королём Чарльзом III на траурном приеме в Букингемском дворце Маулен Ашимбаев, лично выразив соболезнования от имени главы государства и народа Казахстана, рассказал о том, что президентом Казахстана принято решение назвать один из новых скверов в Астане в честь королевы Елизаветы II.

Британский монарх, тепло вспомнив свой визит в Казахстан в 1996 году в качестве наследного принца, выразил признательность за такое доброе отношение и внимание к усопшей, передав наилучшие пожелания и благодарность руководству и народу республики.