Сквер памяти участникам ВОВ разгромили вандалы в Акмолинской области

Сегодня, 07:35

Сегодня, 07:35

Сквер памяти участникам Великой Отечественной войны разгромили вандалы в городе Макинск Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

Возбуждено уголовное дело.