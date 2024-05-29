Сквер памяти участникам ВОВ разгромили вандалы в Акмолинской области
Сегодня, 07:35
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Сегодня, 07:35Сегодня, 07:35
170Фото: скриншот видео
Сквер памяти участникам Великой Отечественной войны разгромили вандалы в городе Макинск Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".
Возбуждено уголовное дело.
"По данному факту начато досудебное расследование по статье 294 Уголовного кодекса "Вандализм". Устанавливаются лица, совершившие данное уголовное правонарушение", – сообщили в Буландынском районном отделе полиции.
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