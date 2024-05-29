  • 29 Мая, 09:05
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Сквер памяти участникам ВОВ разгромили вандалы в Акмолинской области

Сегодня, 07:35
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 07:35
Сегодня, 07:35
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Фото: скриншот видео

Сквер памяти участникам Великой Отечественной войны разгромили вандалы в городе Макинск Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

Возбуждено уголовное дело.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 294 Уголовного кодекса "Вандализм". Устанавливаются лица, совершившие данное уголовное правонарушение", – сообщили в Буландынском районном отделе полиции.

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