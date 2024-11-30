Сквер хотят построить в Алматы на месте рынка: торговцы судятся

В Алматы на территории нынешнего универсального рынка хотят построить сквер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Эта территория решением суда передана районному акимату для благоустройства. Предприниматели, которые на рынке имеют торговые точки, получили уведомления о том, что в ближайшее время они должны освободить места. Это делать они отказываются.

"Кто-то хочет отмыть наши земли и построить. А нам куда идти? На улицу? Что мы будем делать? Почему руководство не думает о нас, о простых смертных?" – говорит Ильсияр Оспанова.

Этот рынок – лакомый кусочек для всех торговцев: удобное расположение и приемлемая арендная плата. Здесь продают инструменты, хозяйственные товары, одежду и детские игрушки. Общая площадь базара составляет около гектара. Здесь находятся примерно 400 бутиков.

Арендаторы обратились со своей проблемой в суд, но проиграли. Считают, что из затеи со сквером всё равно ничего не выйдет.

"Они здесь посадят для чего? Для того, чтобы это через год-два засохло и чтобы эту землю забрал другой человек. Чтобы опять эти коррупционные схемы. Первый районный суд мы выиграли. Городской суд мы проиграли. Теперь мы отдали в Верховный суд", – говорит Айбар Альбеков.

В районном акимате ссылаются на решение суда – ещё в апреле он постановил освободить землю. Территорию должны благоустроить и озеленить. А торговцам предлагали альтернативу.

"Предложили продавцам рынка "Рахат" альтернативные места в расположенных рядом современных модернизированных рынках. Причём на первые три месяца предлагалась бесплатная аренда мест. Мы готовы провести встречи с продавцами для того, чтобы помочь им найти новые места торговли на других рынках города", сказала Маржан Мараткызы, руководитель государственно-правового отдела аппарата акима Жетысуского района.

Примут ли бизнесмены предложение акимата, неясно. Однако, если суд встанет не на их сторону, освободить места всё же придётся.