Скутеры запретят использовать на Иссык-Куле

Жогорку Кенеш одобрил в первом чтении законопроект о запрете на использование водных скутеров на Иссык-Куле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus media.

Инициаторы отмечают, что скутеры представляют опасность для жизни и здоровья отдыхающих. Ещё одна проблема, вызванная их использованием, - это загрязнение озера. Эти транспортные средства работают на турбированных двигателях, а значит, все выбросы попадают в воду.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 67 из 68 зарегистрированных депутатов.

Согласно законопроекту, за нарушение запрета на использование водных скутеров на озере Иссык-Куль предлагается штрафовать физических лиц на 5 тысяч сомов (около 28 тысяч тенге), а юрлиц - на 10 тысяч сомов (более 56 тысяч тенге). За повторное нарушение штраф увеличивается до 15 тысяч сомов для физических лиц и 20 тысяч сомов для юрлиц.