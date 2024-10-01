Скутер врезался в спешившую на вызов пожарную машину в Уральске

Скутер и пожарная машина столкнулись в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Мой ГОРОД".

ДТП произошло днём 30 сентября на пересечении улиц Сарайшык и Мухита. Огнеборцы говорят, что ехали на вызов с включёнными проблесковыми маячками и сиреной.

"Наша машина с пожарной части №5 выехала на пожар и на пересечении улиц Мухита-Сарайшык произошло ДТП с участием нашей автомашины и скутера. По опросу водителей, свидетелей, якобы наша машина проехала на красный свет светофора, так как они спешили, с включёнными маячками и сиреной. Все машины пропускали, мопед выехал откуда-то, мы не знаем, на большой скорости и ударился сбоку о нашу машину. Водителя мопеда забрали в больницу, диагноз нам пока неизвестен", – сообщил замначальника ДЧС по ЗКО Жанболат Жаншин.