Фото: министерство здравоохранения РК

Скульптура "Аңсаған сәби" появилась в Алматы. Она установлена перед новым центром репродукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство здравоохранения.

Скульптура в виде материнской ладони с младенцем олицетворяет упорный труд, достижения в сфере репродуктивной медицины.

Минздрав отмечает, что в 2020 году президент РК Касым-Жомарт Токаев инициировал национальный проект "Аңсаған сәби". По данной программе ежегодно на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выделяется 7000 квот, благодаря ей в республике родилось более 3000 детей. По данным ведомства, в Казахстане бесплодна каждая шестая семейная пара.