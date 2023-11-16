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Скрывавшихся от следствия 24 года россиян задержали в Палодарской области

Сегодня, 10:47
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 10:47
Сегодня, 10:47
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Фото: Polisia.kz

Мужчину и женщину, совершивших преступления в России и объявленных в международный розыск, задержали павлодарские оперативники,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, 57-летний мужчина в Омске изнасиловал 17-летнюю девушку и 24 года скрывался от следствия, меняя места проживания. 69-летняя женщина также уехала из России, желая избежать наказания, после того, как в 1999 году совершила наркопреступление.

Оперативниками Павлодарской области установили их местонахождение и задержали.

"Розыск лиц ведётся непрерывно. Благодаря принятым мерам оперативниками установлено местонахождение. В настоящее время вопрос экстрадиции будет решаться согласно международным договорам", – сообщил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров. 

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