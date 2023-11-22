Скрывавшегося главу финпирамиды задержали в Грузии
Сегодня, 09:26
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Сегодня, 09:26Сегодня, 09:26
77Фото: Baigenews.kz
На территории Грузии задержали гражданина Казахстана, находящегося в розыске с 2020 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
"На территории Грузии задержан подозреваемый гражданин Казахстана, который находится в розыске с марта 2020 года.
Он обвиняется в создании и руководстве финансовой пирамиды, где ущерб составил более 3,6 млрд тенге", - говорится в сообщении генпрокуратуры.
По уголовному делу проходят более 600 потерпевших. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.
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