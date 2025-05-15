С начала 2025 года казахстанские полицейские совместно с международными партнёрами провели масштабную операцию по розыску и задержанию лиц, скрывающихся от правосудияпередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. За четыре месяца в различных регионах страны задержано 264 человека, находившихся в межгосударственном и международном розыске по линии МВД зарубежных стран.

Некоторые из дел потрясают своей жестокостью и длительностью сокрытия.

Так, в Жамбылской области задержан 48-летний гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве своей жены во время семейной ссоры в Ташкентской области. Преступление было совершено в феврале этого года.

В Туркестанской области взят под стражу 71-летний мужчина, который более 20 лет скрывался от наказания за убийство, совершённое ещё в 2003 году.

В Алматы задержан гражданин Узбекистана, который в 2012 году в Чирчике убил свою сожительницу, задушив её во время конфликта.

В Жамбылской области также задержан гражданин Кыргызстана, обвиняемый в убийстве знакомого с применением ножа в российском городе Липецке в 2022 году.

Кроме того, 57 преступников были разысканы за пределами Казахстана по запросам МВД РК.

Благодаря слаженной работе криминальной полиции, в том числе координации действий на международном уровне, множество опасных преступников, ранее ушедших от наказания, будут привлечены к ответственности.