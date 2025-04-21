Скрывался от правосудия 9 лет: мошенника арестовали после выхода из самолета в ВКО
Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.
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Полицейские ВКО поставили точку в почти десятилетней погоне: 38-летнего мужчину, находившегося в розыске с 2016 года, задержали прямо в аэропорту Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz. Как выяснилось, всё это время он скрывался от правосудия, подозреваясь в крупном мошенничестве.
По данным уголовного дела, мужчина похитил около 5 миллионов тенге, введя жертв в заблуждение и злоупотребив их доверием. После возбуждения дела он скрылся, часто менял места проживания и избегал любых контактов с государственными органами.
Однако долго прятаться не удалось - в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции отследили его перемещения и задержали в момент, когда тот только что сошёл с трапа самолёта.
На данный момент подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, и теперь ему предстоит встретиться с законом лицом к лицу.
Мошенники выдают себя за клинико-диагностическую лабораторию в Казахстане.
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