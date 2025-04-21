Полицейские ВКО поставили точку в почти десятилетней погоне: 38-летнего мужчину, находившегося в розыске с 2016 года, задержали прямо в аэропорту Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz. Как выяснилось, всё это время он скрывался от правосудия, подозреваясь в крупном мошенничестве.

По данным уголовного дела, мужчина похитил около 5 миллионов тенге, введя жертв в заблуждение и злоупотребив их доверием. После возбуждения дела он скрылся, часто менял места проживания и избегал любых контактов с государственными органами.

Однако долго прятаться не удалось - в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции отследили его перемещения и задержали в момент, когда тот только что сошёл с трапа самолёта.

На данный момент подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, и теперь ему предстоит встретиться с законом лицом к лицу.

Мошенники выдают себя за клинико-диагностическую лабораторию в Казахстане.