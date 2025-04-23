Спустя шесть лет после совершённого преступления, мужчина, объявленный в международный розыск, всё же попался в руки закона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд, по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана был задержан подозреваемый в крупном мошенничестве.

Летом 2018 года в городе Алматы подозреваемый под предлогом поставки овощей и фруктов из Узбекистана завладел денежными средствами одного из местных жителей в сумме 5 млн тенге.

Мужчина был объявлен в международный розыск, и лишь в 2025 году удалось установить его местоположение. Саудовские власти, получив запрос от казахстанского Интерпола, оперативно задержали подозреваемого на территории Эр-Рияда.

Ранее мы сообщали, что международного беглеца-организатора наркошопа задержали в Шымкенте.