После десяти лет поисков в Казахстане задержали мошенника, совершившего девять преступлений в России. 56-летний гражданин Российской Федерации, скрывавшийся от правосудия с 2015 года, был обнаружен в городе Акколь Акмолинской области благодаря усилиям сотрудников местной полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

Мужчина обвиняется в серии преступлений, включая восемь случаев мошенничества и растраты вверенного имущества в особо крупном размере. В 2015 году он не явился на заседание суда в Красноярске, заявив, что находится на лечении. Однако через несколько лет, в 2018-м, он нелегально пересек границу и обосновался в Казахстане, где жил в тени, не имея постоянного места работы и документов, которые, по его словам, были утеряны.

Скрываясь от правоохранителей, преступник жил у родных и почти не покидал дом. Несмотря на долгие годы бегства, мужчина был задержан, и сейчас продолжаются следственные действия.