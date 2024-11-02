Скрытый патруль будет фиксировать нарушения на дорогах в Жетысу

Полиция области Жетысу вводит новые методы контроля за дорожным движением из-за роста числа ДТП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Помимо стандартных патрульных нарядов, по дорогам региона теперь будут курсировать три специальных служебных автомобиля, не имеющих опознавательных знаков. Эти автомобили, предназначенные для скрытого патрулирования, будут следить за соблюдением правил дорожного движения и фиксировать нарушения, используя современный комплекс фотовидеофиксации "Кордон". Данный комплекс автоматически фиксирует различные нарушения ПДД, включая превышение скорости, выезд на встречную полосу и игнорирование требований дорожных знаков и разметки.

Важно отметить, что оборудование способно самостоятельно определять категорию транспортного средства и автоматически формировать предписание при выявлении нарушения, такого как превышение допустимой скорости. Также "Кордон" автоматически "видит" нарушителей, которые разговаривают за рулём по телефону, не пристёгивают ремень безопасности, не включают фары и не соблюдают правила разметки.