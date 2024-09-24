Скрытые патрули появятся в Костанайской области

Полиция Костанайской области применяет технологии скрытого наблюдения для повышения безопасности на дорогах, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В связи со сложной аварийной ситуацией полиция Костанайской области продолжает внедрять новые методы надзора за дорожным движением. Помимо основных патрульных нарядов, по дорогам и улицам региона курсируют 10 специальных служебных автомобилей без опознавательных знаков, которые выявляют нарушения правил дорожного движения с помощью скрытого патрулирования. Эти автомобили оснащены автоматическим комплексом фотовидеофиксации “Оракул Инсайт”.

Главной задачей комплекса является фиксация опасных нарушений ПДД, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья и жизни людей. К ним относятся превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, а также игнорирование требований дорожных знаков и разметки.

Полицейские отмечают, что автоматический измеритель самостоятельно определяет категорию транспортного средства. Например, на загородных автодорогах легковым автомобилям разрешено двигаться со скоростью до 100 км/ч, грузовым — не более 70 км/ч, а водителям автобусов — до 90 км/ч. В случае превышения допустимой скорости составляется соответствующее предписание.



Идею усиленного надзора за дорожным движением поддержало АО НК “КазАвтоЖол”, установившее на автодорогах предупреждающие билборды.

В результате скрытого патрулирования уже зафиксировано более 800 фактов превышения допустимой скорости.

Полицейские призывают водителей не игнорировать требования правил дорожного движения.



