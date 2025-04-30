В Павлодаре и других казахстанских городах по-прежнему можно увидеть аттракционы, установленные еще в советское время. Они продолжают работать, но безопасными их назвать сложно. Павлодарцы, к примеру, годами просили обновить парк аттракционов, но инвесторы пока обходят его стороной. В Экибастузе ситуация иная: часть каруселей в этом году попала под демонтаж, остальные решено перенести на новое место. Местных предпринимателей это известие, мягко говоря, не обрадовало. Подробности в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Всего в Павлодаре насчитывается 62 парка и сквера. Все аттракционы сосредоточены в Центральном парке - Горсаду, визитной карточкой которого стало колесо обозрения.

Менять пока не будут

- На подготовку и ремонт аттракционов к летнему сезону из бюджета было выделено 5682000 тенге, - рассказали в акимате города Павлодара.

Также перед началом летнего сезона все аттракционы должны проверить на безопасность. Но ДЧС такую работу не проводит - не их зона ответственности. Для этого город нанимает подрядчиков.

- По результатам государственных закупок по техническому обслуживанию и ремонту аттракционов в течении сезона будет производить ТОО "Казреммаш". При вводе в эксплуатацию проводится межсезонное техническое обслуживание аттракционов, а также испытательные работы аттракционов под нагрузкой, согласно руководства по эксплуатации. По окончании подготовительных работ комиссией составляется и подписывается протокол испытания и акты пуска аттракциона в эксплуатацию. Поставщик несет ответственность за качество выполненных работ, - пояснили в акимате Павлодара.

Еще около 10 лет назад павлодарцам заявили: для полноценной реконструкции Горсада с заменой аттракционов потребуется два миллиарда тенге. Но дорогостоящий проект осуществлен не был. В 2017 году на реконструкцию Горсада выделили всего 390 миллионов тенге, замену аттракционов не производили.

Через год прежний аким Павлодара пообещал жителям: старое колесо обозрения все-таки заменят, но не за бюджетные деньги, а за счет инвестора. Градоначальник даже интересовался опытом российских коллег во время поездки в Уфу. Однако результата горожане не увидели.

В 2019 году уже следующий аким города заявил, что в областном центре все-таки появится новое колесо обозрения за 300 миллионов тенге. Но установят его не в Горсаду, а на набережной. Высота аттракциона составила бы 36 метров, кабинки - закрытые. Об этом проекте со временем тоже забыли.

Как сообщили в городском акимате, сейчас потенциального инвестора, который готов вложиться в замену аттракционов в Горсаду, нет, но "вопрос прорабатывается".

Старое колесо подкрашивают, испытывают, но желающих прокатиться на нем с каждым годом все меньше. Горожане опасаются за свою безопасность. Кабинки здесь открытые, некоторых сидений не хватает. Конструкция уже не кажется надежной. Это, к слову, не единственный из действующих аттракционов в Павлодаре, построенный еще в советское время.

Долгострой в парке

За последние годы площадь любимого павлодарцами парка порядком сократилась. Часть территории превратилась в стройплощадку.

Еще в 2018 году на территории Горсада началось строительство аквапарка. Завершить строительство рассчитывали в конце 2020 года, потом сроки окончания работ перенесли на 2021 год. Затем павлодарцам пообещали: сдадут к концу 2022 года. Однако аквапарк до сих пор не запустили. В 2023 году застройщик стал просить у города отдать им еще часть территории - под многоэтажную парковку.

Сейчас самый заметный павлодарский долгострой похож не то на огромную каплю из стекла и металла, не то на большого жука. Строительство продолжается. В акимате в ответ на наш официальный запрос заверили: аквапарк запустят следующим летом.

- Касательно сроков реализации проекта "Строительство аквапарка в городе Павлодар", согласно дорожной карте ТОО "HAGI-Павлодар", реализация проекта планируется на конец первого полугодия 2026 года, - ответили в акимате.

"Тихий парк" в Экибастузе

Раньше экибастузцы приходили покататься на аттракционах в самый большой городской парк -"Шахтер". Однако в прошлом году здесь началась реконструкция, и парк решили превратить в место для тихого отдыха и занятий спортом. Без каруселей, киосков с едой и напитками и кафе. Снести решили не только советские аттракционы, избавиться решено и от современные каруселей, которые ставили частники.

Из-за этого год назад 30 экибастузских предпринимателей едва не лишились работы. Альтернативное место для ведения бизнеса им тогда не предложили. Поэтому в дело вмешались прокуроры и представители Палаты предпринимателей. Они не допустили сноса объектов. Весной 2025 года к вопросу вернулись: "чертово" колесо срезали, а частные аттракционы потребовали перенести.

Также в городской администрации добавили, что перед этим - в 2024 году - было проведено техническое обследование состояния детских аттракционов с привлечением специализированной фирмы.

- На всей территории парка до реконструкции были размещены аттракционы для детей, летники, киоски по продаже фаст-фуда, прохладительных напитков и мороженного. В новой концепции парка "Шахтёр" данные виды развлечений отсутствуют. Основное направление реконструкции парка – это тихое место отдыха жителей города, место для занятия спортом, активный отдых. По вопросу альтернативного размещения развлекательных аттракционов было проведено собрание с владельцами, им были предложены места в черте города, - сообщили в пресс-службе акима Экибастуза. - По итогу собрания было определено место - Сквер 50-ти летия Экибастуза. Была разработана концепция сквера, где предусмотрены места по размещению развлекательных аттракционов, фуд-зоны для размещения павильонов по продаже фаст-фуда и напитков. На данный момент из 8 аттракционов 5 убраны, 3 перенесены в сквер.

Неделю назад видео с демонтажом старого колеса обозрения попало в соцсети. Часть горожан расстроились, лишившись кусочка детства, другие посчитали решением правильным.

- 1 июня - День защиты детей! Куда в этом году их поведут родители? Раньше в этот праздник аттракционы были бесплатными, а теперь что? Очень обидно за наш город и наших детей. Железная дорога была, убрали. Теперь и парка не будет, - написал один из комментаторов.

- Это лето будет самым скучным для детей. Даже не представляю, где теперь всем гулять. Ни фонтанов, ни деревьев, одна брусчатка, - поддержали его в соцсетях.

Но были и несогласные. Часть экибастузцев уверены: аттракцион был старый, скрипел и его давно было пора было снести в целях безопасности.

- Наконец-то убрали эти старые, опасные аттракционы. Остаётся надеяться, что новые будут надёжнее прежних, - выразила надежду одна из жительниц города.

Были и те, кто переживал, что в сквере, куда перенесут оставшиеся частные аттракционы, станет тесно и шумно.

Что же касается самого "Шахтёра", в скором времени здесь обновят коммуникации, систему освещения, появятся новые тротуары, велодорожки, спортплощадки, теннисный корт и каток.

- Предусмотрено строительство искусственного кургана в центре парка с размещением смотровой площадки, - дополнили в акимате города.

Прямо сейчас в парке "Шахтёр" ведутся работы по укладке брусчатки и труб водоснабжения, продолжается монтаж кабельных линий и наладка на КТП. В прошлом году успели проложить более километра труб водоснабжения и водоотведения, устройство смотрового холма завершили на на 95%, завезли 17 тысяч кубометров грунта. В общей сложности на реконструкцию парка выделено более 5 миллиардов тенге. В роли генподрядчика выступает ТОО "Гидропром". При этом вопрос реконструкции парка поднимался ещё в 2023 году при посещении города Экибастуза главой государства.

Никаких вам каруселей

В Аксу своего парка аттракционов нет. Но в 2019 году руководство города заявляло о поиске инвестора для восстановления аттракционов в парке. На данный момент такой проект не рассматривается.

- В городе Аксу насчитывается 8 парков, скверов и бульвар. Аттракционов в данных парках нет. В имеющихся проектах по реконструкции и строительству парков установка аттракционов не предусмотрена, - рассказали в акимате города Аксу.

Напомним, с наступлением лета парки аттракционов заработают по всему Казахстану. При этом опасны могут быть не только советские карусели, но и современные, если за ними нет соответствующего контроля. Так, два года назад в Шымкенте люди застряли на большой высоте на аттракционе "Байтерек". В Петропавловске пятеро детей пострадали из-за заклинившего тормоза на аттракционе "Гусеница". Прошлым летом на экстремальном аттракционе застряли астанчане. В Павлодарской области "чертово" колесо останавливалось в 2021 году. Произошло это из-за отключения света.

Автор фото: Александра Григорьева.