Лента новостей
- Скриптонит передал экибастузцам десять тепловых пушек 01:15 109
- Призыв офицеров запаса на воинскую службу планируется в Казахстане 00:04 470
- В Экибастузе осталось подключить к теплоснабжению четыре частных дома 13.12.2022 403
- Лавина сошла на дорогу близ Алматы 13.12.2022 389
- 50 молодых участников проекта "Акселератор" получили гранты на свои проекты в Алматы 13.12.2022 359
- Минобороны предлагает ввести уголовную ответственность за дискредитацию армии в РК 13.12.2022 447
- Река вышла из русла в Алматы и сломала ограждения на набережной 13.12.2022 431
- Было страшно потерять нашу государственность - военный о январских событиях 13.12.2022 1009
- Грин-карта для этнических казахов - о проекте "Ата жолы" рассказали власти 13.12.2022 395
- Какие уроки извлёк Казахстан из январских событий, обсудили в эфире проекта "2022" 13.12.2022 417
- Как восстанавливают разгромленные после "января" объекты в Алматы. Фоторепортаж 13.12.2022 514
- Трассу перекрыли в ВКО из-за бурана 13.12.2022 398
- Большой схрон оружия обнаружили в Конаеве 13.12.2022 423
- Президент выразил соболезнования родным Булата Аюханова 13.12.2022 480
- Победителей конкурса "Жас өрен" наградили в Астане 13.12.2022 381
- Токаев принял акимов Астаны и Карагандинской области 13.12.2022 417
- В Алматы прошёл первый форум социальных служб 13.12.2022 550
- Космический мониторинг помогает контролировать недропользователей в Казахстане 13.12.2022 389
- В ценовом сговоре подозреваются две птицефабрики в Алматинской области 13.12.2022 675
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 4164
- Коронавирус отразился на здоровье почти половины детей в Казахстане 13.12.2022 671
- Строящийся таунхаус в предгорье Алматы сносят по решению суда 13.12.2022 483
- Какую помощь окажет "Экибастузтеплоэнерго" пострадавшим от аварий на теплосетях 13.12.2022 369
- 16 аварийных водохранилищ реконструируют в Казахстане 13.12.2022 446
- Лучших иностранных специалистов привлекут в Казахстан 13.12.2022 405
- Мужчина застрелился в салоне собственного авто в Талдыкоргане 13.12.2022 2418
- Охотники спасли застрявшего рогами в заборе оленя в Казахстане 13.12.2022 371
- Где и когда зажгут главную ёлку страны 13.12.2022 452
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 4646
- Вместо тысячи слов: акимат Усть-Каменогорска объявил тендер на патриотические стикеры 13.12.2022 414
- На месте телеканала Qazaqstan построят новый медиацентр в Алматы 13.12.2022 482
- Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Астане 13.12.2022 507
- Сколько человек покинуло Казахстан с начала года 13.12.2022 751
- Более 100 тысяч школьников примут участие в республиканской олимпиаде по шахматам 13.12.2022 377
- В ночном клубе Шымкента посетителям раздавали мефедрон 13.12.2022 1151
- Разблокировать счёт теперь можно онлайн через SalyqBot 13.12.2022 653
- Гибель двух работников расследуют в Кызылординской области 13.12.2022 452
- Обручальные кольца подорожали на треть в Казахстане 13.12.2022 433
- В КТЖ объяснили причину задержки поездов 13.12.2022 508
- Глава государства принял в Астане индийского миллиардера Гаутама Адани 13.12.2022 596
- Нурдаулет Жарылгапов из Мангистау стал чемпионом мира по қазақ күресі 13.12.2022 1097
- Участники кинофестиваля "Евразия" получили первые награды 13.12.2022 436
- Нургуль Мауберлинова ушла с поста вице-министра информации и общественного развития 13.12.2022 445
- Стипендия "Болашак": утверждены льготы для медработников и инженеров 13.12.2022 493
- Видео драки прокомментировали в полиции Алматы 13.12.2022 567
- Более 330 млн тенге возместили казахстанским производителям 13.12.2022 453
- Скончался выдающийся балетмейстер Булат Аюханов 13.12.2022 1157
- 75 миллионов тенге хотят потратить в Петропавловске на ледяные горки и фигуры 13.12.2022 363
- Жителям ВКО рекомендуют воздержаться от походов в горы 13.12.2022 611
- Нургиса Адилетулы стал серебряным призёром ЧМ по тяжёлой атлетике 13.12.2022 789
- Студенты 25 региональных вузов получат доступ к курсам Coursera на казахском языке 13.12.2022 404
- Туши сайгаков обнаружили в реке в ЗКО 13.12.2022 524
- В Астану прибыл индийский миллиардер Гаутам Адани 13.12.2022 809
- Головкин близок к потере титула чемпиона мира — СМИ 13.12.2022 851
- Коронавирус выявили у 155 человек в Казахстане 13.12.2022 504
- Жители десятков садоводческих коллективов жалуются на холод в домах в Актобе 13.12.2022 1220
- "Астана" расторгла контракт с лидером, причастным к громкому допинговому скандалу 13.12.2022 528
- Почти тысячу пассажиров сняли с поездов за нарушения с начала года 13.12.2022 676
- Троих детей эвакуировали во время пожара из жилой высотки в Экибастузе 13.12.2022 449
- Массовое отравление работников на предприятии произошло в Байконуре 13.12.2022 1340
- Чемпионку мира по боксу из Казахстана "пытались сломить" перед титульным боем 13.12.2022 1665
- Иностранку с 6 детьми депортировали из Казахстана 13.12.2022 1258
- Кот вместо кубка: проигравшие на ЧМ английские футболисты забрали домой бездомного кота 13.12.2022 740
- Почти 50% городских автобусов в Казахстане нуждаются в замене 13.12.2022 514
- Объявлены номинанты премии "Золотой глобус" 13.12.2022 514
- Кызылординка скончалась, спрыгнув с моста 13.12.2022 1775
- Чемпионат мира по казахской национальной борьбе стартовал в Астане 13.12.2022 615
- Международный кинофестиваль "Евразия" стартовал в Алматы 12.12.2022 553
- Три человека погибли в ДТП в Абайской области 12.12.2022 534
- Сигнал о помощи: запомните этот жест 12.12.2022 1198
- Насильники и сутенёры работали по детской программе ArtSport в Казахстане 12.12.2022 4744
- Дело вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направлено в суд 12.12.2022 708
- Новая школа разваливается в Алматы 12.12.2022 716
- Аким скончался от ножевого ранения в Актюбинской области — СМИ 12.12.2022 5548
- "Мои года — моё проклятье". Жертвы эйджизма рассказали свои истории 12.12.2022 786
- "Импортозависимость, необходимость в реформах, рекордная инфляция" - эксперты о выступлении президента 12.12.2022 799
- Сложную операцию на кисти провели травматологи в Алматы 12.12.2022 537
- Аяна Жолдас принесла Казахстану медаль этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике 12.12.2022 892
- При каких условиях цены на такси могут снизиться, рассказал гость проекта "2022" 12.12.2022 722
- Морозы до минус 34 градусов прогнозируют в Казахстане 12.12.2022 7046
Скриптонит передал экибастузцам десять тепловых пушек
Казахстанский рэпер Скриптонит передал тепловые пушки в Экибастуз, где 27 ноября произошла коммунальная авария, оставившая часть горожан без теплоснабжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По словам волонтёров поискового отряда VITA, павлодарцы и жители других регионов продолжают оказывать поддержку Экибастузу. Среди них - уроженец Павлодарской области певец Адиль Жалелов, известный под сценическим псевдонимом Скриптонит.
"На нас вышел его представитель, который прислал нам десять больших тепловых пушек. А мы передали их в службу по чрезвычайным ситуациям", – рассказали волонтёры.
Они добавили, что ситуация с теплоснабжением в Экибастузе стабилизировалась, но добровольцы продолжают развозить продуктовые корзины для уязвимых слоёв населения.
"Ежедневно по несколько раз мы забираем еду у неравнодушных граждан, кто дома её приготовил и добровольно передал нам. Помимо этого церковь, мечеть помогают, готовят и наши волонтёры. Потом развозим одиноким бабушкам и дедушкам, аварийным бригадам, работающим на улице", – говорят в отряде.
Гуманитарная помощь продолжает поступать даже из других городов. Волонтёры развозят одеяла, термосы, носки, валенки тем, кто в них нуждается.
Ранее Скриптонит высказался о чрезвычайной ситуации в Экибастузе в своём Instagram. Артист опубликовал в stories видео фотографа Никиты Конюхова, на котором видно, как начали трескаться батареи после подачи тепла в домах экибастузцев.
"Спасибо за левый берег, спасибо за ЭКСПО, спасибо за ЛРТ, спасибо за Туркестан, спасибо за новую мечеть. Продолжайте верить властям", - написал артист.
-
Trend news
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 4157
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 4620
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 1192
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 3050
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 808
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 1899
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 3279
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 5913
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1779
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 43725
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 1201
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 1947
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 7964
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 67480
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 11405
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 4393
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 13840
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 17977
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 3882
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1570
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 34501
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1973
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2805
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 46406
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 7076
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 11454
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 3300
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 54213
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 2490
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20769
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 9367
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 3688
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2509
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 5066
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 4040
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2916
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2785
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 5637
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 3263
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36976
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 21257
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9582
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 6649
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3736
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 29524
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 45094
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3756
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 19000
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 6473
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 11236
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5728
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4826
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4728
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11738
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 44285
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4722
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 4193
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13987
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 5046
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 21608
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6561
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 5713
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6803
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10989
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 9204
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 5110
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12846
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4665
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4743
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 5648
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 37375
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5539
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6882
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 5352
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 6480
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 6609
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47823
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 5019
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 61656
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 17365
-
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 790
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 572
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 1147
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 1007
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 940
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 1925
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1830
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 2189
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2655
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2668
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2835
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2715
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2893
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3505
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3618
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3799
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3918
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3599
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 4012
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3730
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3878
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3881
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 4020
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 4254
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 4014
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 4246
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 4391
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 4370
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4604
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 5106
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 5405
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 5124
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 5452
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 5228
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 5301
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 5299
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 5146
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5580
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5844
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5516
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23834
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5916
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5705
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5695
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10838
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 6497
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15979
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 14102
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 14121
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14800
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13605
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 18044
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14770
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16223
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17196
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16820
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14340
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14831
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 33387
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15888
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18760
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14926
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 16125
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16709
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 18124
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16161
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18192
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17720
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18929
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18749
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35436
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19275
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20253
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19835
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20675
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20746
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30502
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 20164
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27525
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 38352