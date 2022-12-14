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Лента новостей

пресс-служба правительства РК Сегодня, 01:15
111
Сегодня, 01:15
111
Фото: пресс-служба правительства РК

Скриптонит передал экибастузцам десять тепловых пушек

Казахстанский рэпер Скриптонит передал тепловые пушки в Экибастуз, где 27 ноября произошла коммунальная авария, оставившая часть горожан без теплоснабжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По словам волонтёров поискового отряда VITA, павлодарцы и жители других регионов продолжают оказывать поддержку Экибастузу. Среди них - уроженец Павлодарской области певец Адиль Жалелов, известный под сценическим псевдонимом Скриптонит.

"На нас вышел его представитель, который прислал нам десять больших тепловых пушек. А мы передали их в службу по чрезвычайным ситуациям", – рассказали волонтёры.

Они добавили, что ситуация с теплоснабжением в Экибастузе стабилизировалась, но добровольцы продолжают развозить продуктовые корзины для уязвимых слоёв населения.

"Ежедневно по несколько раз мы забираем еду у неравнодушных граждан, кто дома её приготовил и добровольно передал нам. Помимо этого церковь, мечеть помогают, готовят и наши волонтёры. Потом развозим одиноким бабушкам и дедушкам, аварийным бригадам, работающим на улице", – говорят в отряде.

Гуманитарная помощь продолжает поступать даже из других городов. Волонтёры развозят одеяла, термосы, носки, валенки тем, кто в них нуждается.

Ранее Скриптонит высказался о чрезвычайной ситуации в Экибастузе в своём Instagram. Артист опубликовал в stories видео фотографа Никиты Конюхова, на котором видно, как начали трескаться батареи после подачи тепла в домах экибастузцев. 

"Спасибо за левый берег, спасибо за ЭКСПО, спасибо за ЛРТ, спасибо за Туркестан, спасибо за новую мечеть. Продолжайте верить властям", - написал артист. 

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#Экибастуз #Скриптонит #авария на ТЭЦ #теплоснабжение
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:15
111
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